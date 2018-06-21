Украинский комментатор: до ЧМ россияне сажали игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Украинский комментатор: до ЧМ россияне сажали игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм

Комментатор украинских телеканалов "Футбол 1/2" Виктор Вацко прокомментировал победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) на старте группового этапа ЧМ-2018.

"Так забавно следить за реакцией русских на результаты их сборной.

Перед чемпионатом мира сажали всех игроков и тренера на кол. Теперь – абсолютный оргазм и возвеличивание, несмотря на то, что только с третьего тура они начнут играть против настоящих футболистов", – написал Вацко в своем твиттере.
Теги: Сборная России
Сегодня, 10:04
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22
(3)
№22 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 11:39) #
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online

чем меньше на таких обращать внимание, тем лучше будет для всех.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№21 Написал: Gurishankar (Сегодня, 11:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
завидуйте вечные предатели укры, вам даже элементарного не понять, для того и на кол сажали чтобы результат был... А вы как были пигмеи, так и остались мелочные, гнусные и подлые, но верящие в своё происхождение от древнеегипетских фараонов... Как в анекдоте воробей утверждал что в родстве с царем зверей львом, а когда спросили- а чего маленький ты такой, он ответил - болел.... Так и вы укры неизлечимо когда то заболели, жаль вас, но мы как нибудь без вас...
Регистрация: 29.11.2015 [жалоба]
№20 Написал: nevada007 (Сегодня, 11:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
П...дар!!!!)
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№19 Написал: aimu Москва (Сегодня, 11:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А мне смешно и забавно наблюдать за подобными комментариями "экспертов". Все логично, игроки выигрывают и показывают хорошею игру, их хвалят. Когда проигрывают, тогда ругают. А что, должно быть наоборот? Вот ей богу, не понимаю этого... Тут недавно прочитал пару статей, на украинском футбольном ресурсе, столько желчи было от так называемых "футбольных журналистов" (после подобных статей, футбольный журналист точно надо писать в кавычках), что даже местные, казалось бы ангажированная публика возмущалась
Регистрация: 20.11.2009 [жалоба]
№18 Написал: Яamon (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
этого выпердыша можно игнорировать только за ненависть к русским
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№17 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 11:08) #
  • +1
  •  (3)

Так ваш прикид. Надя- сначала герой незалэжной, а теперь тюремную баланду хавает.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№16 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
С группой конечно повезло,но не сказал бы что Аравия и Египет слабее Ирана,Марокко или Австралии-Дании,Кореи,Панамы,Японии или Швеции без Ибры.Средние команды.И пока с этими средними командами даже гранды напрягаются.Конечно где то повезло что забиваем первыми,но тут и самоотдача,подобной я не видел с Евро2008 когда каждый игрок на поле пашет и индивидуальное мастерство того же Черышева и фарт,должно же нам повезти.Скажем при Дике на чемпе Европы не свезло хотя мы вынесли Чехию,пропустили от Польши дальнего дурака и сто раз не попали в ворота Греции так что назовем это компенсацией за все неудачи.А хохлам которые на чемп и вовсе не попали сосай.По их аналогии получается футболисты это Уругвай.Так почему же тогда они так напрягались с двумя командами не футболистов?Это турнир и тут любая слабая команда может выстрелить и дать бой абсолютно любому сопернику.А недофутболисты типа Укры остались дома.На данный момент это 32 сильнейшие сборные мира которые доказали это через отбор.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№15 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 11:02) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хохол прав,что пидерские писаки сначало обсирали и унижали Черчеса , теперь оды ему поют это не менталитет ,это его отсутствие ,а в большей степени мозгов.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: lanc77 Ульяновск (Сегодня, 10:55) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Nastroenie
Это абсолютная правда.

Сглатывай дальше
Регистрация: 30.07.2013 [жалоба]
№13 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 10:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
Не вижу где тут правда в словах, обычная жаба. И кто эти все? Для меня наша сборная и есть не особо мастеровитая, в ней нет ярких индивидуальностей. Тренер привил организованность и дисциплину. Плюс пока фартит. Но тем не менее я естественно рад победам и далее буду болеть не взирая на результат.


Полностью согласен! Все по делу написал.
А хохлы просто завидуют, сквозит из опуса этого писаки.


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№12 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:49) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Комментатор украинских телеканалов "Футбол 1/2" Виктор Вацко

М-да, на канале с таким необычным названием и должны работать такие 3,14ары.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не вижу где тут правда в словах, обычная жаба. И кто эти все? Для меня наша сборная и есть не особо мастеровитая, в ней нет ярких индивидуальностей. Тренер привил организованность и дисциплину. Плюс пока фартит. Но тем не менее я естественно рад победам и далее буду болеть не взирая на результат.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№10 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 10:48) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
глухая зависть у свидомых.


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№9 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 10:44) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Витя, напомни с какого тура хохлы начнут играть против "настоящих футболистов"? Через 3 года? Скачи нах...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№8 Написал: Korsar123 (Сегодня, 10:42) #
  • +2
  •  (4)
online

Если проиграют, опять дрюкать начнем. Это наши должностные обязанности... Больше никак!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 10:38) #
  • +4
  •  (10)

Как -будто на Украине по -другому.. своё бревно в глазу не видят
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 10:20) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да, ***, такие мы.
Да, он сказал правду в части резкого изменения отношения к сборной.
Нет, он не прав, что сильные команды начнутся дальше. Они начались с Египта.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: Alter ego (Сегодня, 10:16) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну сказал человек все как есть и сказал - чего на правду обижаться..Но это НАША сборная и НАШ менталитет - как чувствуем так и действуем.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 10:15) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Соглашусь.Со стороны видимо комично наблюдать за нашей реакцией на выступление сборной России на ЧМ.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
№3 Написал: Apant1 (Сегодня, 10:15) #
  • +8
  •  (12)
online

Этой завистью можно наслаждаться)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 10:12) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Реал»
униженные,опущенные и оскорблённые чубатики,тихо онанируют в сторонке smirk
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 10:09) #
  • -10
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Это абсолютная правда.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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