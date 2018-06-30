Леонид Федун: футбольная Россия встала с колен

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Леонид Федун: футбольная Россия встала с колен

Президент московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о проведении ЧМ-2018 в России.

"А что стране дают театры, кино? У нас более 20 миллионов в стране активно болеют — за нашу сборную и за футбол. Фактически миллион в него играют. И это количество должно удвоиться. Тогда наш футбол будет и дальше развиваться. Чемпионат мира сделал в этом направлении гигантский шаг. Когда поют гимн России — мурашки по коже.

На мой взгляд, это пока самый интересный чемпионат мира. А я смотрел пять активно. Можно привести только один факт. До сих пор нет результата 0:0. И мы уже по этому показателю побили рекорд всех времен.

Россия встает с колен. А теперь и футбольная Россия во время этого чемпионата встала с колен. И надеюсь, что она пойдет и встанет в ряды ведущих футбольных держав мира", — сказал Федун в эфире радио "Комсомольская правда".
Теги: Федун Сборная России
Сегодня, 00:04
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(6)
№8 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 01:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как же сраный очколизый популизм заипал!!!
Не надо людям ссать в глаза!
Победа над СА и Египтом вознесена на какой-то божественный уровень, будто мы Испанию и Португалию обыграли.
Дешама чуть живьём не сожрали за поражение в финале домашнего Евро, а у нас после абсолютно заслуженных 0:3 футбол с колен встал...
Неужели у Путина очко такое сладенькое, что его все лизнуть стараются?!


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 00:53) #
  • +1
  •  (1)
online

Ему наверно сказали, что 3:0 в нашу пользу smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 00:48) #
  • +2
  •  (2)
online

Леня шли накуй пиар- менеджеров которые тебе тексты пишут,ты же здравый человек,не неси херню...
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 00:34) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
и тут с колен встали?
у кадырова поздравления поднимателю с колен были намедни, тут вот и фе восхищается
ну неужели и правда поднялись с колен)


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
И это количество должно удвоиться.

Без проблем, только деньги нужно будет отобрать у первого миллиона игроков.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 00:23) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
""А теперь и футбольная Россия во время этого чемпионата встала с колен."" Еще один обкуренный ,так между прочем с колен встают когда побеждают сильных а не слабых


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 00:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
...и подхватила радикулит.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: СЕРЖ123 Рязань (Сегодня, 00:05) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ещё один ....верящий в манну небесную....
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
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