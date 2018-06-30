Номер 1 рейтинга животных-оракулов кот Ахилл предсказал победу сборной Нигерии над Аргентиной

Кот-оракул Ахилл сделал предсказание по матчу третьего тура группового этапа чемпионата мира Нигерия - Аргентина.По мнению Ахилла, победу в поединке одержат представители Африки.Кот правильно предсказал победителя в матче Россия – Египет, а также угадал победителей в матчах Иран – Марокко и Бразилия – Коста-Рика.Аргентине в предстоящем матче нужна только победа. Нигерию может устроить и ничья при благоприятном для нее результате в параллельном матче между Хорватией и Исландией.