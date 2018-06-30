Марадона показывал средние пальцы на трибуне после победного гола Рохо

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона показывал средние пальцы на трибуне во время матча ЧМ-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2).Латиноамериканец использовал неприличные жесты после того, как защитник Маркос Рохо забил победный мяч в ворота нигерийцев.Кому показывал средние пальцы Марадона, пока неизвестно.