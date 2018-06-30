Марадона показывал средние пальцы на трибуне после победного гола Рохо

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 ФранцияФранция -:- АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07.2018 ИспанияИспания -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 ХорватияХорватия -:- ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Марадона показывал средние пальцы на трибуне после победного гола Рохо

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона показывал средние пальцы на трибуне во время матча ЧМ-2018 между сборными Нигерии и Аргентины (1:2).

Латиноамериканец использовал неприличные жесты после того, как защитник Маркос Рохо забил победный мяч в ворота нигерийцев.

Кому показывал средние пальцы Марадона, пока неизвестно.

Марадона показывал средние пальцы на трибуне после победного гола Рохо
Теги: Марадона Сборная Аргентины
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(3)
№10 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 01:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона попал в больницу после матча группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Нигерии, сообщает ESPN.


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Наркомания это страшно. И неизлечимо.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
этот нарокман в говно обдолбился. что его на скорой увезли


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№7 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 00:59) #
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online

Ставочка прошла sunglasses
Чуть арабским шейхам Буэнос - Айрос не про#бал satisfied
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Глеб Город над вольной Невой (Сегодня, 00:50) #
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Болеет за:
«Зенит»
Видимо, ему лавры Месси покоя не дают. Вот и показывал в сторону Нигерии различные жесты. Он по ходу против Аргентины болел, наркоман старый.
"Содержание крови в кокаине - 0,05 промилле" satisfied
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№5 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Похоже ему в кокаин подмешали наркотик - весь матч был сам не свой.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 00:24) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
После первого гола благодарил Бога, после второго послал Дьявола.

Чертей гонял... Панятна


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: serg555100 Воронеж (Сегодня, 00:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Легенда конкретно залипла в середине второго тайма. Видимо хапанула внутрь кое чего))) К концу матча вштырило...
Регистрация: 9.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:07) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
После первого гола благодарил Бога, после второго послал Дьявола.
Легенда. kissing


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
После чего ему и стало плохо, может он и жесты уже делал в полуобморочном состоянии, эта новость , что Диего стало плохо, подтвердилась фотографией.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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