Анатолий Бышовец: у нас появилась психологическая устойчивость, шансы в матче с хорватами можно оценивать, как близкие к равным

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой отметил, что у игроков российской сборной появилась психологическая устойчивость, а также поделился мыслями по поводу четвертьфинального поединка чемпионата мира с командой Хорватии.- Игра нашей сборной в матче с испанцами была построена с тем, чтобы нивелировать преимущества, которые имеет соперник. Думаю, что футболисты подтвердили свой класс, выполняя установку на игру, - сказал Бышовец. - Наша сборная лишила соперников пространства. И, разрушив их игровые связи, мы продемонстрировали очень большую самоотдачу, играли на пределе своих возможностей. В то же время на 80% инициативой владела сборная Испании. Но что очень важно — тренерам и футболистам удалось навязать оппоненту борьбу, что повлияло на реализацию голевых моментов, и соперник допускал вынужденные ошибки. И, конечно, нельзя не отметить, что тренерам удалось создать в команде фон уверенности. Команда намного увереннее чувствовала себя по сравнению с матчем против сборной Уругвая, и, думаю, концовка и серия пенальти как раз и продемонстрировали, что у наших игроков появилась психологическая устойчивость. Наши игроки выглядели достаточно мобильными — победа заслуженная. Ну и, конечно же , Акинфеев: его мастерство нельзя не отметить. Его репутация высока. Его можно поставить в один ряд с выдающимися нашими вратарями. Но сравнивать с Яшиным, конечно, нельзя: надо понимать, что Яшин был официально признан лучшим вратарем ХХ века. Акинфеев - Вратарь. С большой буквы. Но не Яшин.- Я думаю, что здесь все будет зависеть от того, как мы оценим себя, проанализируем нашу игру, игру хорватов. И здесь после победы над Испанией, наверное, можно расценивать наши шансы как равные. Во всяком случае очень близкие к равным. Позволю себе такую нескромность, что в противовес всем пессимистам я считал, что у нас есть шансы в матче с Испанией. И если я и ошибся, то только в пробитии пенальти. Мне почему-то казалось, что исход будет ничейным и будут пенальти, но в то же время казалось, что опыта у соперника здесь больше... В матче с хорватами все во многом будет зависеть от того, насколько мы сумеем сделать правильные акценты в выборе структуры команды.-Ну, это временно. Мы не теряем этих игроков навсегда. Но в принципе, конечно, это печально для обоих. Я уже не говорю об Иньесте, который уже не сыграет на следующем мировом форуме. Опять же это печально, потому что такие игроки украшают футбол.