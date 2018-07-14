ФИФА наказала Англию штрафом и вынесла ей два предупреждения

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать Федерацию футбола Англии за нарушение медиамаркетинговых правил организации во время полуфинального матча чемпионата мира—2018 с Хорватией (1:2), сообщает пресс-служба организации.Англия была наказана штрафом в размере 70 тыс. швейцарских франков (приблизительно € 60 тыс.) за то, что два члена национальной команды во время игры демонстрировали неразрешённые коммерческие бренды. В связи с этим федерации также было вынесено предупреждение, поскольку всего несколько дней назад она уже была оштрафована на такую же сумму за аналогичное нарушение.Дисциплинарный комитет ФИФА также вынес предупреждение Федерации футбола Англии в связи со скандированиями болельщиков национальной сборной во время игры с Хорватией. Отмечается, что Англия отделалась лишь предупреждением с учётом того, что к скандированиям была причастна только очень маленькая группа болельщиков.