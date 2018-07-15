Кубок мира доставлен на стадион "Лужники"

The Trophy has arrived at Moscow's Luzhniki Stadium... #WorldCupFinal pic.twitter.com/2ubabJaBFy — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018

Кубок чемпионата мира доставлен на московский стадион "Лужники", где пройдёт финальный матч турнира между сборными Франции и Хорватии.Трофей перед началом матча вынесут на поле российская топ-модель Наталья Водянова и чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам.