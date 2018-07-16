Адиль Рами завершил карьеру в сборной Франции

Защитник сборной Франции Адиль Рами после финала ЧМ-2018 против Хорватии (4:2) объявил о завершении карьеры в национальной команде.На турнире в России 32-летний футболист не провел ни одной игры.Всего на счету Рами 35 матчей за сборную Франции.