Владимир Путин хочет ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий

Российские власти могут распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия. Об этом заявил президент Владимир Путин."Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать", – сказал он в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия.По словам Голодец, технология Fan ID может, например, применяться во время Универсиады-2018, а также конкурса Чайковского в 2019 году: "Мы бы просили дополнительные поручения, чтобы принцип был распространен на другие массовые мероприятия в нашей стране".Представитель Голодец пояснил, что эта мера может быть принята в первую очередь для облегчения въезда иностранцев, которым не нужно будет получать визу. Нужно ли будет российским гражданам получать паспорт зрителя, будет зависеть от регламента мероприятия, пояснил он.