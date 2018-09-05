Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций
Новый турнир УЕФА для сборных стартует уже 7 сентября, в его рамках сборная России проведёт первую встречу после исторического чемпионата мира, а многие болельщики до сих пор не до конца понимают, с чем едят эту Лигу Наций. Rusfootball.info устраняет пробелы.
Станислав Черчесов обожает придираться к словам журналистов не меньше, чем они – к кандидатуре третьего вратаря сборной. Но про одно исправление на время можно забыть. 7 сентября наша команда сыграет не товарищеский и не контрольный матч со сборной Турции, а вполне себе официальный.
4 из 6 осенних матчей сборная России проведёт в Лиге наций, призванной заменить большинство товарищеских матчей встречами с турнирной мотивацией. Правда, тех же датчан Лига замотивировала так, что они вызвали в команду любителей и футзалистов (во время квалификации Евро стороны были бы сговорчивее), а сборная Португалии решила обойтись без Криштиану Роналду. Но у нашей команды состав боевой: Станислав Черчесов и перед контрольными матчами всегда говорил о важности результата и задаче побеждать.
Кто и с кем играет?
Главным смыслом Лиги наций нетоповые сборные посчитают реальный шанс попасть на Евро. Но прежде чем перейти к этой лазейке, необходимо уяснить общую формулу турнира.
Все европейские сборные разделены на 4 дивизиона в зависимости от рейтинга УЕФА на момент жеребьёвки турнира. Например, в дивизионы А и В попали по 12 команд, которые были разделены на 4 группы по 3 команды в каждой (поэтому матчей получится 4 и у России будут ещё две контрольные встречи). Например, вот так выглядит наш дивизион В.
Каждая из команд проведёт по 4 матча, по итогам которых и нарисуется итоговое положение в группах.
Чёрт с ней с Лигой наций! Как она помогает пройти на Евро?
Квалификация на Евро-2020 начнётся не в сентябре 2018, как было бы при старой схеме, а лишь в марте 2019 года и закончится осенью того же года. В финальную часть выйдут по две лучшие команды каждой из 10 групп, а вот в третьем месте смысла не будет, оно уже не даст права ни на какие стыки, которые проводились поздней осенью 2015-го перед Евро во Франции.
Тут-то и вмешается расстановка сил в Лиге наций, через которую будут разыграны ещё 4 путёвки. В каждом из дивизионов Лиги наций по 4 группы, и победители этих групп должны сыграть между собой полуфинал и финал.
В принципе, право участвовать в плей-офф за путёвку на Евро получают победители каждой из четырёх групп. Если итоговое положение будет таким же, как на картинке, а этого бы хотелось, то в стыках должны участвовать Словакия, Россия, Австрия и Уэльс.
Но вполне может так случиться, что кто-то из этих команд, а то и все 4 сразу, пройдут на Евро через традиционную квалификацию. Соответственно, эти стыки будут им просто не нужны, потому места достанутся командам с лучшими показателями, которые финишировали на вторых, а, если понадобится, то и на третьих местах.
Свои стыки пройдут в рамках каждого дивизиона, именно поэтому в заголовке написано про шанс Люксембурга попасть на Евро. Футбол в стране на подъёме, «Дюделанж» покоряет Лигу Европы – так почему бы не выиграть группу с Беларусью, Молдовой и Сан-Марино, после чего в полуфинале можно пройти условную Грузию, а в финале – обыграть не менее условный Азербайджан?
Но если в дивизионе D для попадания в стыки группу придётся выигрывать, то в лигах выше это вовсе необязательно. Возможна ситуация, при которой все 12 команд дивизиона А пройдут на Евро через квалификацию, потому в стыки подтянут команды из других дивизионов.
Как команды будут перекочёвывать в «стыки» другого дивизиона?
В формулировке УЕФА «если необходимо, пропуск в стыки передается лигой ниже с учетом рейтинга конкретной лиги», ясности нет. К сожалению, УЕФАшное разъясняющее видео нельзя встроить на сайт, поэтому разберёмся на скринах.
Изначально путёвки в стыки получают победители каждой из групп каждого дивизиона.
Затем проходит квалификация к Евро-2020, многие команды получают там возможность сыграть и так. 20 команд отсеиваются из числа претендентов на стыки, ведь им это просто не нужно.
Их места занимают следующие лучшие команды дивизиона. Кто в какой группе – в данном случае значения не имеет, считаются именно показатели по всему дивизиону. То есть если победитель твоей группы пробился на Евро, а ты занял второе место в ней, это не гарантирует места в стыках, нужны хорошие показатели. Поэтому в дивизионе С командам, попавшим в единственную группу из 3 сборных, похоже, не повезло.
УЕФА прикидывает, что из дивизиона А на Евро не пробьются аж 3 команды. Вряд ли будет так, но принцип перехода всё равно понятен. К ним подтягивается лучшая из команд дивизиона В, которая не попала в стыки своей лиги. В данном случае она просто единственная оставшаяся.
Всё справедливо: Дания со своими любителями выступила плохо, поэтому играть будет не с представителями своей весовой категории, а с элитой. Чтобы пробиться на Евро, нужно будет в марте 2020 выиграть и полуфинал плей-офф, и финал.
С Евро вроде ясно. А в чём состоит сам турнир?
Лига наций будет проходить каждые 2 года, то бишь перед началом отбора на ЧМ-2022 она вернётся, а после отборочного цикла по её итогам будут сыграны стыковые матчи за право поехать на Мундиаль.
Состав участников больше не будет формироваться по рейтингу: 4 победителя каждой из групп будут выходить в более высокую лигу, а 4 аутсайдера – вылетать в низшую. Так что перед сборной России дилемма: либо выигрывать группу и в следующий раз играть с грандами, либо пару раз вылететь из дивизиона, чтобы оказаться в лиге D, выиграть там группу и победить в стыковых матчах за выход на Евро-2024 Македонию и Армению, если они ещё будут оставаться в низшем дивизионе. Из него вылетать уже некуда, остаётся только смириться с поражениями и с утра опять идти на работу разносить почту.
Победителям групп в дивизионе А подниматься некуда, но для них в июне 2019 будет организован специальный мини-турнирчик с двумя полуфиналами и финалом, победитель которого получит трофей Лиги наций. Ценность его, конечно, сомнительна, но униженные и оскорблённые немцы, итальянцы или голландцы, думаю, с радостью за него поборются в жажде реабилитироваться за прошлые провалы.
Что посмотреть в первом туре?
6 сентября
17.00. Казахстан – Грузия
21.45. Германия – Франция
21.45. Чехия – Украина
21.45. Уэльс – Ирландия
(а ещё в это время Португалия и Хорватия сыграют товарищеский матч)
7 сентября
21.45. Турция – Россия
21.45. Италия – Польша
21.45. Румыния – Черногория
8 сентября
21.45. Англия – Испания
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Чемпионат, УЕФА
Станислав Черчесов обожает придираться к словам журналистов не меньше, чем они – к кандидатуре третьего вратаря сборной. Но про одно исправление на время можно забыть. 7 сентября наша команда сыграет не товарищеский и не контрольный матч со сборной Турции, а вполне себе официальный.
4 из 6 осенних матчей сборная России проведёт в Лиге наций, призванной заменить большинство товарищеских матчей встречами с турнирной мотивацией. Правда, тех же датчан Лига замотивировала так, что они вызвали в команду любителей и футзалистов (во время квалификации Евро стороны были бы сговорчивее), а сборная Португалии решила обойтись без Криштиану Роналду. Но у нашей команды состав боевой: Станислав Черчесов и перед контрольными матчами всегда говорил о важности результата и задаче побеждать.
Кто и с кем играет?
Главным смыслом Лиги наций нетоповые сборные посчитают реальный шанс попасть на Евро. Но прежде чем перейти к этой лазейке, необходимо уяснить общую формулу турнира.
Все европейские сборные разделены на 4 дивизиона в зависимости от рейтинга УЕФА на момент жеребьёвки турнира. Например, в дивизионы А и В попали по 12 команд, которые были разделены на 4 группы по 3 команды в каждой (поэтому матчей получится 4 и у России будут ещё две контрольные встречи). Например, вот так выглядит наш дивизион В.
Каждая из команд проведёт по 4 матча, по итогам которых и нарисуется итоговое положение в группах.
Чёрт с ней с Лигой наций! Как она помогает пройти на Евро?
Квалификация на Евро-2020 начнётся не в сентябре 2018, как было бы при старой схеме, а лишь в марте 2019 года и закончится осенью того же года. В финальную часть выйдут по две лучшие команды каждой из 10 групп, а вот в третьем месте смысла не будет, оно уже не даст права ни на какие стыки, которые проводились поздней осенью 2015-го перед Евро во Франции.
Тут-то и вмешается расстановка сил в Лиге наций, через которую будут разыграны ещё 4 путёвки. В каждом из дивизионов Лиги наций по 4 группы, и победители этих групп должны сыграть между собой полуфинал и финал.
В принципе, право участвовать в плей-офф за путёвку на Евро получают победители каждой из четырёх групп. Если итоговое положение будет таким же, как на картинке, а этого бы хотелось, то в стыках должны участвовать Словакия, Россия, Австрия и Уэльс.
Но вполне может так случиться, что кто-то из этих команд, а то и все 4 сразу, пройдут на Евро через традиционную квалификацию. Соответственно, эти стыки будут им просто не нужны, потому места достанутся командам с лучшими показателями, которые финишировали на вторых, а, если понадобится, то и на третьих местах.
Свои стыки пройдут в рамках каждого дивизиона, именно поэтому в заголовке написано про шанс Люксембурга попасть на Евро. Футбол в стране на подъёме, «Дюделанж» покоряет Лигу Европы – так почему бы не выиграть группу с Беларусью, Молдовой и Сан-Марино, после чего в полуфинале можно пройти условную Грузию, а в финале – обыграть не менее условный Азербайджан?
Но если в дивизионе D для попадания в стыки группу придётся выигрывать, то в лигах выше это вовсе необязательно. Возможна ситуация, при которой все 12 команд дивизиона А пройдут на Евро через квалификацию, потому в стыки подтянут команды из других дивизионов.
Как команды будут перекочёвывать в «стыки» другого дивизиона?
В формулировке УЕФА «если необходимо, пропуск в стыки передается лигой ниже с учетом рейтинга конкретной лиги», ясности нет. К сожалению, УЕФАшное разъясняющее видео нельзя встроить на сайт, поэтому разберёмся на скринах.
Изначально путёвки в стыки получают победители каждой из групп каждого дивизиона.
Затем проходит квалификация к Евро-2020, многие команды получают там возможность сыграть и так. 20 команд отсеиваются из числа претендентов на стыки, ведь им это просто не нужно.
Их места занимают следующие лучшие команды дивизиона. Кто в какой группе – в данном случае значения не имеет, считаются именно показатели по всему дивизиону. То есть если победитель твоей группы пробился на Евро, а ты занял второе место в ней, это не гарантирует места в стыках, нужны хорошие показатели. Поэтому в дивизионе С командам, попавшим в единственную группу из 3 сборных, похоже, не повезло.
УЕФА прикидывает, что из дивизиона А на Евро не пробьются аж 3 команды. Вряд ли будет так, но принцип перехода всё равно понятен. К ним подтягивается лучшая из команд дивизиона В, которая не попала в стыки своей лиги. В данном случае она просто единственная оставшаяся.
Всё справедливо: Дания со своими любителями выступила плохо, поэтому играть будет не с представителями своей весовой категории, а с элитой. Чтобы пробиться на Евро, нужно будет в марте 2020 выиграть и полуфинал плей-офф, и финал.
С Евро вроде ясно. А в чём состоит сам турнир?
Лига наций будет проходить каждые 2 года, то бишь перед началом отбора на ЧМ-2022 она вернётся, а после отборочного цикла по её итогам будут сыграны стыковые матчи за право поехать на Мундиаль.
Состав участников больше не будет формироваться по рейтингу: 4 победителя каждой из групп будут выходить в более высокую лигу, а 4 аутсайдера – вылетать в низшую. Так что перед сборной России дилемма: либо выигрывать группу и в следующий раз играть с грандами, либо пару раз вылететь из дивизиона, чтобы оказаться в лиге D, выиграть там группу и победить в стыковых матчах за выход на Евро-2024 Македонию и Армению, если они ещё будут оставаться в низшем дивизионе. Из него вылетать уже некуда, остаётся только смириться с поражениями и с утра опять идти на работу разносить почту.
Победителям групп в дивизионе А подниматься некуда, но для них в июне 2019 будет организован специальный мини-турнирчик с двумя полуфиналами и финалом, победитель которого получит трофей Лиги наций. Ценность его, конечно, сомнительна, но униженные и оскорблённые немцы, итальянцы или голландцы, думаю, с радостью за него поборются в жажде реабилитироваться за прошлые провалы.
Что посмотреть в первом туре?
6 сентября
17.00. Казахстан – Грузия
21.45. Германия – Франция
21.45. Чехия – Украина
21.45. Уэльс – Ирландия
(а ещё в это время Португалия и Хорватия сыграют товарищеский матч)
7 сентября
21.45. Турция – Россия
21.45. Италия – Польша
21.45. Румыния – Черногория
8 сентября
21.45. Англия – Испания
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Чемпионат, УЕФА
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