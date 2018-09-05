Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций

Новый турнир УЕФА для сборных стартует уже 7 сентября, в его рамках сборная России проведёт первую встречу после исторического чемпионата мира, а многие болельщики до сих пор не до конца понимают, с чем едят эту Лигу Наций. Rusfootball.info устраняет пробелы.

Станислав Черчесов обожает придираться к словам журналистов не меньше, чем они – к кандидатуре третьего вратаря сборной. Но про одно исправление на время можно забыть. 7 сентября наша команда сыграет не товарищеский и не контрольный матч со сборной Турции, а вполне себе официальный.

4 из 6 осенних матчей сборная России проведёт в Лиге наций, призванной заменить большинство товарищеских матчей встречами с турнирной мотивацией. Правда, тех же датчан Лига замотивировала так, что они вызвали в команду любителей и футзалистов (во время квалификации Евро стороны были бы сговорчивее), а сборная Португалии решила обойтись без Криштиану Роналду. Но у нашей команды состав боевой: Станислав Черчесов и перед контрольными матчами всегда говорил о важности результата и задаче побеждать.

Кто и с кем играет?

Главным смыслом Лиги наций нетоповые сборные посчитают реальный шанс попасть на Евро. Но прежде чем перейти к этой лазейке, необходимо уяснить общую формулу турнира.

Все европейские сборные разделены на 4 дивизиона в зависимости от рейтинга УЕФА на момент жеребьёвки турнира. Например, в дивизионы А и В попали по 12 команд, которые были разделены на 4 группы по 3 команды в каждой (поэтому матчей получится 4 и у России будут ещё две контрольные встречи). Например, вот так выглядит наш дивизион В.

Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций


Каждая из команд проведёт по 4 матча, по итогам которых и нарисуется итоговое положение в группах.

Чёрт с ней с Лигой наций! Как она помогает пройти на Евро?

Квалификация на Евро-2020 начнётся не в сентябре 2018, как было бы при старой схеме, а лишь в марте 2019 года и закончится осенью того же года. В финальную часть выйдут по две лучшие команды каждой из 10 групп, а вот в третьем месте смысла не будет, оно уже не даст права ни на какие стыки, которые проводились поздней осенью 2015-го перед Евро во Франции.

Тут-то и вмешается расстановка сил в Лиге наций, через которую будут разыграны ещё 4 путёвки. В каждом из дивизионов Лиги наций по 4 группы, и победители этих групп должны сыграть между собой полуфинал и финал.

В принципе, право участвовать в плей-офф за путёвку на Евро получают победители каждой из четырёх групп. Если итоговое положение будет таким же, как на картинке, а этого бы хотелось, то в стыках должны участвовать Словакия, Россия, Австрия и Уэльс.



Но вполне может так случиться, что кто-то из этих команд, а то и все 4 сразу, пройдут на Евро через традиционную квалификацию. Соответственно, эти стыки будут им просто не нужны, потому места достанутся командам с лучшими показателями, которые финишировали на вторых, а, если понадобится, то и на третьих местах.

Свои стыки пройдут в рамках каждого дивизиона, именно поэтому в заголовке написано про шанс Люксембурга попасть на Евро. Футбол в стране на подъёме, «Дюделанж» покоряет Лигу Европы – так почему бы не выиграть группу с Беларусью, Молдовой и Сан-Марино, после чего в полуфинале можно пройти условную Грузию, а в финале – обыграть не менее условный Азербайджан?



Но если в дивизионе D для попадания в стыки группу придётся выигрывать, то в лигах выше это вовсе необязательно. Возможна ситуация, при которой все 12 команд дивизиона А пройдут на Евро через квалификацию, потому в стыки подтянут команды из других дивизионов.

Как команды будут перекочёвывать в «стыки» другого дивизиона?

В формулировке УЕФА «если необходимо, пропуск в стыки передается лигой ниже с учетом рейтинга конкретной лиги», ясности нет. К сожалению, УЕФАшное разъясняющее видео нельзя встроить на сайт, поэтому разберёмся на скринах.

Изначально путёвки в стыки получают победители каждой из групп каждого дивизиона.



Затем проходит квалификация к Евро-2020, многие команды получают там возможность сыграть и так. 20 команд отсеиваются из числа претендентов на стыки, ведь им это просто не нужно.



Их места занимают следующие лучшие команды дивизиона. Кто в какой группе – в данном случае значения не имеет, считаются именно показатели по всему дивизиону. То есть если победитель твоей группы пробился на Евро, а ты занял второе место в ней, это не гарантирует места в стыках, нужны хорошие показатели. Поэтому в дивизионе С командам, попавшим в единственную группу из 3 сборных, похоже, не повезло.



УЕФА прикидывает, что из дивизиона А на Евро не пробьются аж 3 команды. Вряд ли будет так, но принцип перехода всё равно понятен. К ним подтягивается лучшая из команд дивизиона В, которая не попала в стыки своей лиги. В данном случае она просто единственная оставшаяся.



Всё справедливо: Дания со своими любителями выступила плохо, поэтому играть будет не с представителями своей весовой категории, а с элитой. Чтобы пробиться на Евро, нужно будет в марте 2020 выиграть и полуфинал плей-офф, и финал.

С Евро вроде ясно. А в чём состоит сам турнир?

Лига наций будет проходить каждые 2 года, то бишь перед началом отбора на ЧМ-2022 она вернётся, а после отборочного цикла по её итогам будут сыграны стыковые матчи за право поехать на Мундиаль.

Состав участников больше не будет формироваться по рейтингу: 4 победителя каждой из групп будут выходить в более высокую лигу, а 4 аутсайдера – вылетать в низшую. Так что перед сборной России дилемма: либо выигрывать группу и в следующий раз играть с грандами, либо пару раз вылететь из дивизиона, чтобы оказаться в лиге D, выиграть там группу и победить в стыковых матчах за выход на Евро-2024 Македонию и Армению, если они ещё будут оставаться в низшем дивизионе. Из него вылетать уже некуда, остаётся только смириться с поражениями и с утра опять идти на работу разносить почту.

Победителям групп в дивизионе А подниматься некуда, но для них в июне 2019 будет организован специальный мини-турнирчик с двумя полуфиналами и финалом, победитель которого получит трофей Лиги наций. Ценность его, конечно, сомнительна, но униженные и оскорблённые немцы, итальянцы или голландцы, думаю, с радостью за него поборются в жажде реабилитироваться за прошлые провалы.

Что посмотреть в первом туре?

6 сентября
17.00. Казахстан – Грузия
21.45. Германия – Франция
21.45. Чехия – Украина
21.45. Уэльс – Ирландия
(а ещё в это время Португалия и Хорватия сыграют товарищеский матч)

7 сентября
21.45. Турция – Россия
21.45. Италия – Польша
21.45. Румыния – Черногория

8 сентября
21.45. Англия – Испания

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Чемпионат, УЕФА
Теги: Сборная России Сборная Люксембурга
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