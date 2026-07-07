Гасилин назвал закономерным вылет Бразилии

Алексей Гасилин не увидел сенсации в поражении сборной Бразилии от Норвегии в 1/8 финала ЧМ-2026.



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- Бразильцы просто не могли пройти такую команду, как Норвегия. У Норвегии состав чуть ли не лучший... Почему Бразилия должна была выиграть? - приводит слова Гасилина "Матч ТВ"

Специалист признался, что еще до начала плей-офф не верил в большие перспективы бразильцев.Напомним, Норвегия одержала победу со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В следующем раунде команда Столе Сольбаккена сыграет со сборной Англии.