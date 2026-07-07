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Губерниев: домой, дедушка-поленушко Роналду!

Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на вылет сборной Португалии с чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
В 1/8 финала команда Роберто Мартинеса уступила Испании со счетом 0:1 и завершила борьбу за трофей.

- Домой, дедушка-поленушко Роналду! Домой! Испания идёт дальше! - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Поражение от Испании поставило точку в выступлении Португалии на нынешнем турнире. Для Роналду это был заключительный матч на чемпионатах мира.

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