Бельгия выигрывает у США после первого тайма матча ЧМ-2026

Первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира - 2026 между сборными США и Бельгии завершился преимуществом европейской команды.

Фото: ФИФА

К перерыву бельгийцы ведут со счетом 2:1. Главным героем первой половины встречи стал Шарль де Кетеларе. Нападающий дважды поразил ворота соперника. Американцы сумели ответить лишь одним мячом.



Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится со сборной Испании.