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Бельгия выигрывает у США после первого тайма матча ЧМ-2026

Первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира - 2026 между сборными США и Бельгии завершился преимуществом европейской команды.
Фото: ФИФА
К перерыву бельгийцы ведут со счетом 2:1. Главным героем первой половины встречи стал Шарль де Кетеларе. Нападающий дважды поразил ворота соперника. Американцы сумели ответить лишь одним мячом.

Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится со сборной Испании.

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