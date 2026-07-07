Губерниев: Норвегия - хорошая команда, а гребцы всегда побеждают

Дмитрий Губерниев заявил, что не считает неожиданностью победу сборной Норвегии над Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.



Фото: ФИФА





- Вылету Бразилии я не удивлён. Норвегия - хорошая команда, и потом, гребцы всегда побеждают. Академическая гребля - это прекрасно. Норвежцы толк знают не только в лыжах, но и в гребле - у них много чемпионов-гребцов, - передаёт слова Губерниева "Советский спорт"

Напомним, норвежцы обыграли Бразилию со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Следующим соперником команды Столе Сольбаккена станет сборная Англии. Комментатор не ограничился разговором о футболе, вспомнив и спортивные традиции Норвегии.Напомним, норвежцы обыграли Бразилию со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Следующим соперником команды Столе Сольбаккена станет сборная Англии.