Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
1 - 2 1 2
Бельгия2 тайм
Аргентина
19:00
ЕгипетНе начат
Швейцария
23:00
КолумбияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
11:00
ЫспартаспорНе начат
Динамо Мх
14:00
ХимнасияНе начат
Динамо
16:30
ОренбургНе начат
Балтика
17:00
ТиквешНе начат
Факел
19:00
РостовНе начат

Губерниев: Норвегия - хорошая команда, а гребцы всегда побеждают

Дмитрий Губерниев заявил, что не считает неожиданностью победу сборной Норвегии над Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Комментатор не ограничился разговором о футболе, вспомнив и спортивные традиции Норвегии.

- Вылету Бразилии я не удивлён. Норвегия - хорошая команда, и потом, гребцы всегда побеждают. Академическая гребля - это прекрасно. Норвежцы толк знают не только в лыжах, но и в гребле - у них много чемпионов-гребцов, - передаёт слова Губерниева "Советский спорт".

Напомним, норвежцы обыграли Бразилию со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Следующим соперником команды Столе Сольбаккена станет сборная Англии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится