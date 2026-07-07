Испания повторила достижение 2010 года

Сборная Испании впервые за 16 лет вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

Фото: ФИФА

Путевку в следующую стадию команда Луиса де ла Фуэнте завоевала благодаря победе над Португалией со счетом 1:0.



До нынешнего турнира испанцы последний раз добирались до этой стадии на победном для себя мундиале 2010 года в ЮАР. После того успеха "красная фурия" ни разу не могла преодолеть барьер 1/8 финала.



На ЧМ-2014 Испания завершила борьбу уже после группового этапа, на турнире 2018 года В 1/8 уступила России в серии пенальти, а спустя четыре года аналогичным образом вылетела от Марокко.