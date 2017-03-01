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Кирилл Панченко: "Динамо" – это моя команда!

Форвард "Динамо" Кирилл Панченко на встрече с болельщиками заявил, что сам решил остаться в стане бело-голубых и не возвращаться в ЦСКА.

"На мое решение остаться повлияли прогресс в "Динамо", отношение ко мне клуба и болельщиков. Я счастлив быть в "Динамо"! За полгода, что я нахожусь в клубе, могу сказать, что "Динамо" – это моя команда!" - цитирует футболиста Fcdin.com.
Теги: Панченко Динамо
Сегодня, 18:31
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№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 18:36) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
прям как пидоеврофутболеры...я счастлив..нахрена это нужно...лицемер...конечно отлично, что он в составе..
Регистрация: 13.04.2016
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