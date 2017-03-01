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Кирилл Панченко: "Динамо" – это моя команда!
Форвард "Динамо" Кирилл Панченко на встрече с болельщиками заявил, что сам решил остаться в стане бело-голубых и не возвращаться в ЦСКА.
"На мое решение остаться повлияли прогресс в "Динамо", отношение ко мне клуба и болельщиков. Я счастлив быть в "Динамо"! За полгода, что я нахожусь в клубе, могу сказать, что "Динамо" – это моя команда!" - цитирует футболиста Fcdin.com.
"На мое решение остаться повлияли прогресс в "Динамо", отношение ко мне клуба и болельщиков. Я счастлив быть в "Динамо"! За полгода, что я нахожусь в клубе, могу сказать, что "Динамо" – это моя команда!" - цитирует футболиста Fcdin.com.
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