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Наставник "Краснодара-2" стал лучшим тренером ФНЛ в августе

Лучшим тренером Футбольной национальной лиги в августе был признан наставник "Краснодара-2" Александр Нагорный.

После двух ничей на старте краснодарцы выдали победную серию из пяти матчей, четыре из которых пришлись на август. При этом три из них – в гостях.

ФНЛ
Теги: Краснодар-2
Сегодня, 15:20
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1
(0)
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:23) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
После двух ничей на старте

Я бы сказал "после двух ничьих".
Хотя, конечно, дело вкуса.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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