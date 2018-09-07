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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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15:45
Гендиректор "Нижнего Новгорода": когда Максимов огласил нам желаемую зарплату у меня глаза на лоб полезли
Гендиректор "Нижнего Новгорода": когда Максимов огласил нам желаемую зарплату у меня глаза на лоб полезли
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Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (2)
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Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (3)
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09:19
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (9)
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Евгений Бушманов: после ЧМ-2018 большая группа игроков молодежной сборной стабильно играет в РПЛ
Евгений Бушманов: после ЧМ-2018 большая группа игроков молодежной сборной стабильно играет в РПЛ
Наставник "Краснодара-2" стал лучшим тренером ФНЛ в августе
Лучшим тренером Футбольной национальной лиги в августе был признан наставник "Краснодара-2" Александр Нагорный.
После двух ничей на старте краснодарцы выдали победную серию из пяти матчей, четыре из которых пришлись на август. При этом три из них – в гостях.
ФНЛ
После двух ничей на старте краснодарцы выдали победную серию из пяти матчей, четыре из которых пришлись на август. При этом три из них – в гостях.
ФНЛ
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