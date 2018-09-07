Наставник "Краснодара-2" стал лучшим тренером ФНЛ в августе

Лучшим тренером Футбольной национальной лиги в августе был признан наставник "Краснодара-2" Александр Нагорный.После двух ничей на старте краснодарцы выдали победную серию из пяти матчей, четыре из которых пришлись на август. При этом три из них – в гостях.