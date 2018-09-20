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Николай Тюнин: заслуженно разгромили "Краснодар-2"

Итоги матча 12 тура ФНЛ между «Краснодаром-2» и «Спартаком-2» завершившимся первым крупным поражением в сезоне быков 3:0 подвёл капитан красно-белых Николай Тюнин.

- Николай, твой комментарий к прошедшему матчу.


- Победили 0:3. Считаю, что заслуженно. Выполнили задачу тренера, хорошо провели первый тайм. Хорошо сыграли на контр атаках. Забили быстрый гол, потом второй. Под конец первого тайма третий. И во втором тайме уже играли по счёту. Немного повезло, что хозяева не забили пенальти-хорошо сыграл наш вратарь. Так что я считаю, что заслуженная победа. Идём дальше.

- После того, как команда выигрывает в первом тайме в 2-3 мяча всегда ожидаешь, что во втором будет «продолжение банкета» в виде забитых голов. Почему не получилось увеличить счёт?

- Повторюсь, что на второй тайм вышли играть по счёту, отдали сопернику инициативу, и так же продолжали играть на контратаках. Где-то не получались концовки атак, где-то не было последнего паса. Могли ещё забить-моменты были, но к сожалению не забили. Но при этом и сами могли пропустить во втором тайме. Вратарь вытащил пенальти, ещё был один убойный момент у хозяев. Но хорошо играла наша защита, и хорошо, что удалось выиграть с сухим счётом.

- При этом у «Краснодара-2» это всего второе поражение в этом сезоне и первое с крупным счётом. За счёт чего удалось переиграть соперника?

- Они большими силами атаковали, и не успевали возвращаться в оборону. Чем мы умело пользовались. Мне кажется, что хозяева немного не правильно действовали против нас в первом тайме. Они давали нам много пространства, чем мы умело пользовались.

- Не смотря на то, что во втором тайме у «Краснодара-2» было два убойных момента что бы забить мяч в ваши ворота, нельзя сказать, что хозяева уж очень сильно доставляли вам неприятности у ваших ворот. Да, подходы были, но как правило ни чем серьёзным они не заканчивались. Твой комментарий.

- Да, всё верно. Они контролировали мяч, контролировали игру во втором тайме, но все подачи, все опасные передачи мы легко блокировали.

- На домашних матчах «Краснодара-2» довольно часто игроки гостевых команд сетуют на не совсем адекватное судейство. Что можешь сказать по этому поводу.

- Судья сегодня отсудил довольно хорошо, никаких претензий и вопросов нет к нему. Но может быть ещё и по тому, что мы уже в первом тайме забили три гола и просто в дальнейшем ничего не давали создать сопернику, что бы судья, что то придумал. Был момент с пенальти, но я не видел его близко. Было ли там что-то или нет. Но если не забили-значит не было! Поэтому повторюсь-к судейству в этом матче ни каких вопросов нет-всё хорошо.

- По трансляции создалось впечатление, что на стадионе было слышно только болельщиков «Спартака».

- У нас на каждую выездную игру собирается практически целый фан сектор. Болеют, поддерживают. Нам очень радостно и приятно их видеть. Потому, что у нас на выездные матчи собирается зачастую фанатов больше, чем приходит на домашние игры! Мы всегда рады видеть наших болельщиков, после игры всегда их благодарим за поддержку.

- В целом какое впечатление оставил «Краснодар-2»?

- Хорошая, быстрая команда. Хорошие исполнители. И в обороне и в атаке. Но вот сегодня нам удалось их нейтрализовать. Пусть воспитывают молодёжь. Вполне возможно, кто-то из них в будующем доберётся до Премьер Лиги. Всегда приятно видеть хороших, талантливых игроков.

С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.
Теги: Спартак-2 Краснодар-2
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