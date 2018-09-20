Николай Тюнин: заслуженно разгромили "Краснодар-2"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:31
Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
10:00
Скандалы, интриги, Лига Европы (2)
Скандалы, интриги, Лига Европы (2)
09:30
Юрий Семин: все только начинается! (1)
Юрий Семин: все только начинается! (1)
08:27
В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак" (2)
В Новороссийске началсь давка во время продажи билетов на матч Кубка России "Черноморец" - "Спартак" (2)
01:03
Болельщики "Виктории" после пенальти Влашича начали кидать на поле бутылки, монеты и кресло (видео) (6)
Болельщики "Виктории" после пенальти Влашича начали кидать на поле бутылки, монеты и кресло (видео) (6)
00:38
Фернадес и Влашич - лучшие, центральные защитники и опорник - слабоваты. Оценки ЦСКА по итогам матча в Пльзени
Фернадес и Влашич - лучшие, центральные защитники и опорник - слабоваты. Оценки ЦСКА по итогам матча в Пльзени
00:01
"Реал" разгромил "Рому" в Мадриде (2)
"Реал" разгромил "Рому" в Мадриде (2)
Вчера, 23:21
Сайт "Матч ТВ" вновь не справился с большим количеством желающих посмотреть игры ЛЧ (6)
Сайт "Матч ТВ" вновь не справился с большим количеством желающих посмотреть игры ЛЧ (6)
Вчера, 23:11
Чалов впервые в карьере забил в Лиге чемпионов. Его голевая серия достигла пяти матчей (5)
Чалов впервые в карьере забил в Лиге чемпионов. Его голевая серия достигла пяти матчей (5)
Вчера, 23:06
Ледяхов: я ушел из "Ахмата", когда команда на очко опережала в таблице действующих чемпионов (1)
Ледяхов: я ушел из "Ахмата", когда команда на очко опережала в таблице действующих чемпионов (1)
Вчера, 22:40
Криштиану Роналду получил красную карточку за удар соперника и в слезах покинул поле (видео) (11)
Криштиану Роналду получил красную карточку за удар соперника и в слезах покинул поле (видео) (11)
Вчера, 22:16
Трех футбольных чиновников дисквалифицировали за коррупцию (2)
Трех футбольных чиновников дисквалифицировали за коррупцию (2)
Николай Тюнин: заслуженно разгромили "Краснодар-2"
Итоги матча 12 тура ФНЛ между «Краснодаром-2» и «Спартаком-2» завершившимся первым крупным поражением в сезоне быков 3:0 подвёл капитан красно-белых Николай Тюнин.
- Николай, твой комментарий к прошедшему матчу.
- Победили 0:3. Считаю, что заслуженно. Выполнили задачу тренера, хорошо провели первый тайм. Хорошо сыграли на контр атаках. Забили быстрый гол, потом второй. Под конец первого тайма третий. И во втором тайме уже играли по счёту. Немного повезло, что хозяева не забили пенальти-хорошо сыграл наш вратарь. Так что я считаю, что заслуженная победа. Идём дальше.
- После того, как команда выигрывает в первом тайме в 2-3 мяча всегда ожидаешь, что во втором будет «продолжение банкета» в виде забитых голов. Почему не получилось увеличить счёт?
- Повторюсь, что на второй тайм вышли играть по счёту, отдали сопернику инициативу, и так же продолжали играть на контратаках. Где-то не получались концовки атак, где-то не было последнего паса. Могли ещё забить-моменты были, но к сожалению не забили. Но при этом и сами могли пропустить во втором тайме. Вратарь вытащил пенальти, ещё был один убойный момент у хозяев. Но хорошо играла наша защита, и хорошо, что удалось выиграть с сухим счётом.
- При этом у «Краснодара-2» это всего второе поражение в этом сезоне и первое с крупным счётом. За счёт чего удалось переиграть соперника?
- Они большими силами атаковали, и не успевали возвращаться в оборону. Чем мы умело пользовались. Мне кажется, что хозяева немного не правильно действовали против нас в первом тайме. Они давали нам много пространства, чем мы умело пользовались.
- Не смотря на то, что во втором тайме у «Краснодара-2» было два убойных момента что бы забить мяч в ваши ворота, нельзя сказать, что хозяева уж очень сильно доставляли вам неприятности у ваших ворот. Да, подходы были, но как правило ни чем серьёзным они не заканчивались. Твой комментарий.
- Да, всё верно. Они контролировали мяч, контролировали игру во втором тайме, но все подачи, все опасные передачи мы легко блокировали.
- На домашних матчах «Краснодара-2» довольно часто игроки гостевых команд сетуют на не совсем адекватное судейство. Что можешь сказать по этому поводу.
- Судья сегодня отсудил довольно хорошо, никаких претензий и вопросов нет к нему. Но может быть ещё и по тому, что мы уже в первом тайме забили три гола и просто в дальнейшем ничего не давали создать сопернику, что бы судья, что то придумал. Был момент с пенальти, но я не видел его близко. Было ли там что-то или нет. Но если не забили-значит не было! Поэтому повторюсь-к судейству в этом матче ни каких вопросов нет-всё хорошо.
- По трансляции создалось впечатление, что на стадионе было слышно только болельщиков «Спартака».
- У нас на каждую выездную игру собирается практически целый фан сектор. Болеют, поддерживают. Нам очень радостно и приятно их видеть. Потому, что у нас на выездные матчи собирается зачастую фанатов больше, чем приходит на домашние игры! Мы всегда рады видеть наших болельщиков, после игры всегда их благодарим за поддержку.
- В целом какое впечатление оставил «Краснодар-2»?
- Хорошая, быстрая команда. Хорошие исполнители. И в обороне и в атаке. Но вот сегодня нам удалось их нейтрализовать. Пусть воспитывают молодёжь. Вполне возможно, кто-то из них в будующем доберётся до Премьер Лиги. Всегда приятно видеть хороших, талантливых игроков.
С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.
- Николай, твой комментарий к прошедшему матчу.
- Победили 0:3. Считаю, что заслуженно. Выполнили задачу тренера, хорошо провели первый тайм. Хорошо сыграли на контр атаках. Забили быстрый гол, потом второй. Под конец первого тайма третий. И во втором тайме уже играли по счёту. Немного повезло, что хозяева не забили пенальти-хорошо сыграл наш вратарь. Так что я считаю, что заслуженная победа. Идём дальше.
- После того, как команда выигрывает в первом тайме в 2-3 мяча всегда ожидаешь, что во втором будет «продолжение банкета» в виде забитых голов. Почему не получилось увеличить счёт?
- Повторюсь, что на второй тайм вышли играть по счёту, отдали сопернику инициативу, и так же продолжали играть на контратаках. Где-то не получались концовки атак, где-то не было последнего паса. Могли ещё забить-моменты были, но к сожалению не забили. Но при этом и сами могли пропустить во втором тайме. Вратарь вытащил пенальти, ещё был один убойный момент у хозяев. Но хорошо играла наша защита, и хорошо, что удалось выиграть с сухим счётом.
- При этом у «Краснодара-2» это всего второе поражение в этом сезоне и первое с крупным счётом. За счёт чего удалось переиграть соперника?
- Они большими силами атаковали, и не успевали возвращаться в оборону. Чем мы умело пользовались. Мне кажется, что хозяева немного не правильно действовали против нас в первом тайме. Они давали нам много пространства, чем мы умело пользовались.
- Не смотря на то, что во втором тайме у «Краснодара-2» было два убойных момента что бы забить мяч в ваши ворота, нельзя сказать, что хозяева уж очень сильно доставляли вам неприятности у ваших ворот. Да, подходы были, но как правило ни чем серьёзным они не заканчивались. Твой комментарий.
- Да, всё верно. Они контролировали мяч, контролировали игру во втором тайме, но все подачи, все опасные передачи мы легко блокировали.
- На домашних матчах «Краснодара-2» довольно часто игроки гостевых команд сетуют на не совсем адекватное судейство. Что можешь сказать по этому поводу.
- Судья сегодня отсудил довольно хорошо, никаких претензий и вопросов нет к нему. Но может быть ещё и по тому, что мы уже в первом тайме забили три гола и просто в дальнейшем ничего не давали создать сопернику, что бы судья, что то придумал. Был момент с пенальти, но я не видел его близко. Было ли там что-то или нет. Но если не забили-значит не было! Поэтому повторюсь-к судейству в этом матче ни каких вопросов нет-всё хорошо.
- По трансляции создалось впечатление, что на стадионе было слышно только болельщиков «Спартака».
- У нас на каждую выездную игру собирается практически целый фан сектор. Болеют, поддерживают. Нам очень радостно и приятно их видеть. Потому, что у нас на выездные матчи собирается зачастую фанатов больше, чем приходит на домашние игры! Мы всегда рады видеть наших болельщиков, после игры всегда их благодарим за поддержку.
- В целом какое впечатление оставил «Краснодар-2»?
- Хорошая, быстрая команда. Хорошие исполнители. И в обороне и в атаке. Но вот сегодня нам удалось их нейтрализовать. Пусть воспитывают молодёжь. Вполне возможно, кто-то из них в будующем доберётся до Премьер Лиги. Всегда приятно видеть хороших, талантливых игроков.
С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.