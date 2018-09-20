Николай Тюнин: заслуженно разгромили "Краснодар-2"

Итоги матча 12 тура ФНЛ между «Краснодаром-2» и «Спартаком-2» завершившимся первым крупным поражением в сезоне быков 3:0 подвёл капитан красно-белых Николай Тюнин.- Победили 0:3. Считаю, что заслуженно. Выполнили задачу тренера, хорошо провели первый тайм. Хорошо сыграли на контр атаках. Забили быстрый гол, потом второй. Под конец первого тайма третий. И во втором тайме уже играли по счёту. Немного повезло, что хозяева не забили пенальти-хорошо сыграл наш вратарь. Так что я считаю, что заслуженная победа. Идём дальше.- Повторюсь, что на второй тайм вышли играть по счёту, отдали сопернику инициативу, и так же продолжали играть на контратаках. Где-то не получались концовки атак, где-то не было последнего паса. Могли ещё забить-моменты были, но к сожалению не забили. Но при этом и сами могли пропустить во втором тайме. Вратарь вытащил пенальти, ещё был один убойный момент у хозяев. Но хорошо играла наша защита, и хорошо, что удалось выиграть с сухим счётом.- Они большими силами атаковали, и не успевали возвращаться в оборону. Чем мы умело пользовались. Мне кажется, что хозяева немного не правильно действовали против нас в первом тайме. Они давали нам много пространства, чем мы умело пользовались.- Да, всё верно. Они контролировали мяч, контролировали игру во втором тайме, но все подачи, все опасные передачи мы легко блокировали.- Судья сегодня отсудил довольно хорошо, никаких претензий и вопросов нет к нему. Но может быть ещё и по тому, что мы уже в первом тайме забили три гола и просто в дальнейшем ничего не давали создать сопернику, что бы судья, что то придумал. Был момент с пенальти, но я не видел его близко. Было ли там что-то или нет. Но если не забили-значит не было! Поэтому повторюсь-к судейству в этом матче ни каких вопросов нет-всё хорошо.- У нас на каждую выездную игру собирается практически целый фан сектор. Болеют, поддерживают. Нам очень радостно и приятно их видеть. Потому, что у нас на выездные матчи собирается зачастую фанатов больше, чем приходит на домашние игры! Мы всегда рады видеть наших болельщиков, после игры всегда их благодарим за поддержку.- Хорошая, быстрая команда. Хорошие исполнители. И в обороне и в атаке. Но вот сегодня нам удалось их нейтрализовать. Пусть воспитывают молодёжь. Вполне возможно, кто-то из них в будующем доберётся до Премьер Лиги. Всегда приятно видеть хороших, талантливых игроков.С Николаем Тюниным общался Миша-Пират.