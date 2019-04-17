Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Томь
Сочи
Авангард
Нижний Новгород
СКА-Хабаровск
Чертаново
Шинник
Ротор
Краснодар-2
Химки
Мордовия
Луч
Спартак-2
Факел
Балтика
Армавир
Сибирь
Тюмень
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 31 61
2 Томь 31 56
3 Сочи 31 55
4 Авангард 30 50
5 Нижний Новгород 31 49
6 СКА-Хабаровск 31 48
7 Чертаново 31 47
8 Шинник 31 46
9 Ротор 31 45
10 Краснодар-2 30 44
11 Химки 31 39
12 Мордовия 31 39
13 Луч 31 39
14 Спартак-2 31 38
15 Факел 31 36
16 Балтика 31 35
17 Армавир 31 30
18 Сибирь 31 26
19 Тюмень 31 22(-6)
20 Зенит-2 31 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

14-летний игрок "Чертаново" забил ""Спартаку" прямым ударом с углового (видео)

Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев забил мяч в ворота «Спартака» прямым ударом с углового

Форвард отличился в полуфинальном матче чемпионата России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Чертаново". Пиняев оформил дубль.

View this post on Instagram

?

A post shared by Sergey Pinyaev (@spinyaev09) on



В финале турнира «Чертаново» встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 19 апреля.

Теги: Чертаново Спартак Пиняев
Сегодня, 19:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама