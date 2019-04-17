14-летний игрок "Чертаново" забил ""Спартаку" прямым ударом с углового (видео)

Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев забил мяч в ворота «Спартака» прямым ударом с угловогоФорвард отличился в полуфинальном матче чемпионата России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Чертаново". Пиняев оформил дубль.В финале турнира «Чертаново» встретится с «Краснодаром». Матч пройдет 19 апреля.