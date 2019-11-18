В Москомспорте не усмотрели нарушения законодательства в действиях "Чертаново" по продаже игроков в другие футбольные клубы.
Ранее журналист Василий Уткин задался вопросом, куда ушли деньги, которые клуб ФНЛ выручил с продажи Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского. "Мало того, ФК "Чертаново" является ГБНОУ — государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением. Оно в принципе не может заниматься коммерческой деятельностью. Это не предусмотрено ни уставом ГБНОУ ФК "Чертаново", ни законодательством РФ для такой структуры, как ГБНОУ. Деньги от продажи игроков и не могут оказаться в бюджете ФК "Чертаново". По закону. Где ж деньги?" — написал Уткин. В Москомспорте заявили, что "Чертаново" имеет право заниматься коммерческой деятельностью.
"В соответствии с ФЗ "О некоммерческих организациях", "Чертаново" вправе осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, так как это служит достижению целей, ради которых оно создано.
Футбольный клуб вправе осуществлять такой приносящий доход вид деятельности, как получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в профессиональные спортивные клубы. Согласно ГК, доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение футбольного клуба", — сообщили Sport24.ru в Москомспорте.
Москомспорт не нашел нарушений в деятельности "Чертаново" по продаже футболистов
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