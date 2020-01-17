"Сталкивался ли с расизмом в вашей стране? Да, во время матча. Последняя игра в том году. Домашняя для нас. 23 ноября. Сейчас посмотрю... против команды "Авангард" из Курска. Фанаты соперника ухали, когда я был с мячом. Ну, делали эти обезьяньи звуки. Сказал об этом рефери, он записал. К сожалению, такое до сих пор происходит во всем мире. Даже в Англии. 2020-й год, ау! А расизм все еще актуален. Чудовищно. Как можно быть такими глупыми? Но меня это не задевает – к чему обижаться на глупых людей?", - цитирует Баду "Спорт-Экспресс".
Ранее Баду, который отправился на сборы вместе с основной командой, рассказал, что мечтает дебютировать в составе первой команды "Спартака".
Напомним, футболист перешел в "Спартак" в июне 2019 года из "Вольфсбурга". С тех пор футболист выступает только за вторую команду красно-белых.
Баду: фанаты "Авангарда" ухали, когда я был с мячом, делали обезьяньи звуки
Полузащитник "Спартака-2" Малькольм Баду рассказал, что однажды столкнулся с расизмом в России. По его словам, это случилось в матче первенства ФНЛ против "Авангарда" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»