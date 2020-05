"СКА-Хабаровск" продлил контракт с главным тренером

View this post on Instagram

???«СКА-ХАБАРОВСК» ПОДПИСАЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год. Руководство клуба выразило уверенность в том, что Алексею Николаевичу по силам создать коллектив, который сможет решать самые высокие задачи. Добавим, что с рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении трудовых отношений.