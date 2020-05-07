"СКА-Хабаровск" продлил контракт с главным тренером

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???«СКА-ХАБАРОВСК» ПОДПИСАЛ НОВЫЙ КОНТРАКТ С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ «СКА-Хабаровск» и главный тренер Алексей Поддубский заключили новое трудовое соглашение сроком на один год. Руководство клуба выразило уверенность в том, что Алексею Николаевичу по силам создать коллектив, который сможет решать самые высокие задачи. Добавим, что с рядом футболистов нашего клуба, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры о продлении трудовых отношений.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 47-летним специалистом продлен на один год.
Алексей Поддубский проводит в "СКА-Хабаровск" всю карьеру наставника. В 2013 году он входил в тренерский штаб команды, в 2015-м был исполняющим обязанности главного тренера. В 2017 году ему удалось стать полноценным руководителем коллектива.
Затем Поддубский год проработал спортивным директором хабаровского СКА с 2018 по 2019, после этого вновь вернулся к работе главным тренером.