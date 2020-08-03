Напомним, в минувшем сезоне проблемы с бюджетом испытывали "Луч", "Армавир", "Мордовия", "Авангард". Из-за этого они потеряли места в лиге.
- Мы получили все гарантии от комиссии по лицензированию, которое каждый год проводится все более скрупулезно и строго. В настоящий момент у меня нет информации, которая могла бы внушать какие-либо опасения в финансовой состоятельности клубов ФНЛ, - цитирует Ефремова ТАСС.
Напомним, в сезоне принимают участие 22 команды. Розыгрыш начался 1 августа и закончится 16 мая.
Участие 22 команд в ФНЛ не будет постоянным. В конце сезона 2020/21 6 последних команд прекратят участие в турнире, четыре клуба победителя ПФЛ станут участниками ФНЛ в сезоне 2021/22.
В ФНЛ заявили, что на данный момент в первенстве нет команд с финансовыми трудностями
Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что в текущем первенстве нет команд с критической финансовой ситуацией.
Фото: ФНЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!