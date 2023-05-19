- Событие, по меньшей мере, историческое для Калининграда — 25 лет город не был в Премьер-Лиге. Мы наконец-то возвращаемся. Сложно передать словами. Мы очень долго к этому шли и, наконец мы там. Ждём начала нового сезона! – приводит комментарий Волженкина "Чемпионат".
Сегодня для калининградского футбола случилось важное событие. "Балтика" впервые за долгое время (25 лет) выступит в РПЛ. Это стало возможным после потери очков "Аланией" Олега Василенко в игре с "Акроном" из Тольятти. Отметим, что в данный момент калининградцы возглавляет таблицу Первой лиги, набрав 64 турнирных балла. Это на 2 больше, чем у идущего вторым "Рубина". В эти выходные коллективы сыграют между собой. Поединок определит, кто финиширует первым по итогам сезона. Примечательно, что "Балтика" не знает поражений уже 30 игр подряд. У руля калининградского коллектива находится известный в прошлом футболист Сергей Игнашевич.
Гендиректор "Балтики" – о возвращении в РПЛ: историческое событие для Калининграда. Мы очень долго к этому шли
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин высказался по поводу выхода команды в РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"