Как утверждает источник, руководство "Енисея" приняло принципиальное решение об увольнении Эдуарда Штейнбрехера с должности главного тренера красноярской команды. Отмечается, что изменения в руководящем блоке сибиряков произойдут после того, как новый губернатор Красноярского края Михаил Котюков определится с фигурой министра спорта региона.
Одним из кандидатов на пост главного тренера "Енисея" является экс-наставник команды Андрей Тихонов, который выводил клуб в стыковые игры за право повышения в классе. Руководство сибиряков также рассматривает кандидатуру Федора Щербаченко. Как сообщает источник, руководство команды пока не проводило официальных контактов ни с одним из кандидатов, однако вариант с возвращением Тихонова в "Енисей" обсуждается в верхних эшелонах власти.
7 октября ярославский "Шинник" сыграл вничью с красноярским "Енисеем" в домашнем матче 13-го тура Первой лиги. Игра состоялась в Ярославле на стадионе "Шинник" и закончилась со счетом 1:1 (0:0). В первом тайме зрители не увидели голов. На 57-й минуте полузащитник Егор Иванов вывел гостей вперед - 0:1. Спустя 5 минут хавбек "Шинника" Василий Алейников восстановил равенство - 1:1. После 13 туров "Шинник" набрал 20 очков и поднялся на 4-е место в таблице Первой лиги. "Енисей" с 15 очками расположился на 13-й строчке.
Источник: Metaratings
Андрей Тихонов может вернуться на пост главного тренера "Енисея"
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов близок к возвращению на пост главного тренера красноярского "Енисея".
Фото: ФК "Спартак"