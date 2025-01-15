"Отношусь к Эрику с огромным уважением. Он еще хочет играть в футбол. Мы вчера с ним долго общались. Он сказал: "Викторович, я чувствую в себе силы и хочу еще поиграть". Если у него не будет никаких предложений, и он будет готов работать у нас в клубе, мы будем готовы предоставить ему любую должность", - цитирует Иванова "СЭ".
Сегодня, 15-го ноября, екатеринбургский "Урал" объявил об уходе из клуба нападающего Эрика Бикфалви. Форвард провел в клубе восемь лет.
Эрик Бикфалви перешел в екатеринбургский "Урал" из "Томи" зимой 2017 года на правах свободного агента. Нападающий провел в составе "шмелей" во всех турнирах 196 матчей и записал на свой счет 52 забитых мяча и 16 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего румына в 300 тысяч евро.
После 21-го сыгранного тура "Урал" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги с 37-ю набранными очками.
Иванов: мы будем готовы предоставить Бикфалви любую должность в "Урале"
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался об уходе Эрика Бикфалви.
Фото: ФК "Урал"