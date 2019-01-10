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Жозе Моуринью отказался возглавлять "Бенфику"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал понять что в ближайшее время не намерен работать на родине в Португалии.

Ранее президент "Бенфики" заявил, что готов пригласить Моуриньо, если тот будет согласен. Португальский специалист начал самостоятельную карьеру в "Бенфике" в 2000 году. По ходу нынешнего сезона он был отправлен в отставку с поста главного тренера "МЮ".

"Я не подтверждал и не опровергал никаких предложений по поводу карьеры. Не люблю давать такие инфоповоды, но при всем уважении к "Бенфике" и ее прекрасному президенту, мне предложений не поступало.

Чтобы прекратить спекуляции я хочу сказать: пока я не намерен работать в Португалии", - цитирует Mirror Моуринью.

"СЭ"
Теги: Моуринью Бенфика АПЛ
Сегодня, 20:49
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