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СМИ: "Монако" собирается взять Батшуайи в аренду

Французский клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, достиг договорённости с "Челси". По информации иностранных СМИ, "монегаски" возьмут нападающего в аренду до конца сезона.

Первую часть сезона Батшуайи провел на правах аренды в испанской "Валенсии", за которую он сыграл 23 матча и забил три мяча.
Теги: Батшуайи Челси Монако
Сегодня, 08:55
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