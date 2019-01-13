СМИ: "Монако" собирается взять Батшуайи в аренду

Французский клуб, за который выступает российский полузащитник Александр Головин, достиг договорённости с "Челси". По информации иностранных СМИ, "монегаски" возьмут нападающего в аренду до конца сезона.Первую часть сезона Батшуайи провел на правах аренды в испанской "Валенсии", за которую он сыграл 23 матча и забил три мяча.