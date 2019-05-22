Рафаэль Бенитес заинтересован в приглашении в "Ньюкасл" Хуана Маты

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может продолжить карьеру в "Ньюкасле", сообщает The Sun.

Сообщается, что в услугах испанца заинтересован лично главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес.

31-летний хавбек может покинуть манкунианцев в качестве свободного агента, так как его контракт рассчитан до 30 июня 2019 года.

В сезоне 2018/19 Хуан Мата провел за "Манчестер Юнайтед" 32 матча, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи
Теги: Мата Манчестер Юнайтед Ньюкасл АПЛ
Сегодня, 18:29
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