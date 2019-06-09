"Тоттенхэм" за 50 млн фунтов может купить хавбека "Лиона"

Полузащитник "Лион" Тангай Н'Домбеле, которого называют "новым Канте", может продолжить карьеру в Англии.В услугах 22-летнего футболиста заинтересован "Тоттенхэм", который готов заплатить за него 50 миллионов фунтов стерлингов.За два сезона в "Лионе" Н'Домбеле в 66 матчах забил один мяч и отдал 14 результативных передач.