"Эвертон" предложил 35 миллионов евро за Кина "Ювентусу

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин попал в сферу интересов "Эвертона".Как сообщает Calciomercato, 19-летнего форварда в своей команде хочет видеть главный тренер "Эвертона" Марку Силва. По данным источника, английский клуб уже предложил за Кина 35 миллионов евро.