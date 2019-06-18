"Эвертон" предложил 35 миллионов евро за Кина "Ювентусу

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин попал в сферу интересов "Эвертона".

Как сообщает Calciomercato, 19-летнего форварда в своей команде хочет видеть главный тренер "Эвертона" Марку Силва. По данным источника, английский клуб уже предложил за Кина 35 миллионов евро.

"СЭ"
Теги: Эвертон Ювентус Кин
Сегодня, 08:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама