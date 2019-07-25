Гвардиола: xочу, чтобы Сане остался в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не хочет расставаться с полузащитником Лероем Сане. 23-летним немцем активно интересуется "Бавария"."Сане — тот игрок, который мне действительно нравится, очень нравится. Думаю, что он все еще может стать гораздо сильнее. Хотим, чтобы он остался", — цитирует Гвардиолу Canal+.Сане перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году за 37 млн фунтов. За "горожан" немец провел 133 матча, забил 39 мячей и сделал 45 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года.