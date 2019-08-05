Главный тренер "Дерби Каунти" не исключил трансфер Руни

Главный тренер "Дерби Каунти" Филлип Коку прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что "бараны" заинтересованы в подписании нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни.33-летний Руни, по информации Sky Sports, сегодня вылетит в Англию из США для переговоров с "Дерби", где он может стать играющим тренером."Кто-кто? Извините, не могу ничего говорить. Трансферное окно еще открыто.Я еще ранее говорил, что мы не закончили комплектацию команды, но называть имена в настоящее время не могу", — цитирует Коку Team Talk.