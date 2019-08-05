Главный тренер "Дерби Каунти" Филлип Коку прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о том, что "бараны" заинтересованы в подписании нападающего "Ди Си Юнайтед" Уэйна Руни.
33-летний Руни, по информации Sky Sports, сегодня вылетит в Англию из США для переговоров с "Дерби", где он может стать играющим тренером.
"Кто-кто? Извините, не могу ничего говорить. Трансферное окно еще открыто.
Я еще ранее говорил, что мы не закончили комплектацию команды, но называть имена в настоящее время не могу", — цитирует Коку Team Talk.
Sport24
Главный тренер "Дерби Каунти" не исключил трансфер Руни
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