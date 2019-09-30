Вратарь "Вест Хэма" Лукаш Фабиански получил травму во время матча с "Борнмутом" (2:2).
Как сообщает The Guardian, у Фабиански диагностирован разрыв мышцы бедра. Из-за этой травмы вратарь может выбыть на срок до трех месяцев.
Резервным голкипером лондонцев является Роберто, который в этом сезоне провел лишь два матча в Кубке Лиги и запомнился своей неудачной игрой во встрече с "Оксфордом" (0:4) на прошлой неделе.
Sport24.ru
Вратарь "Вест Хэма" Фабиански может пропустить 3 месяца из-за травмы
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