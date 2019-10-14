"Тоттенхэм" подписал вратаря, с которым расстался 3,5 месяца назад

"Тоттенхэм" на официальном сайте объявил о подписании голландского вратаря Мишела Ворма. Контракт между 35-летним голкипером и лондонским клубом рассчитан до окончания сезона-2019/20.Примечательно, что Ворм, выступавший за "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год, покинул клуб 1 июля на правах свободного агента — "шпоры" не стали предлагать футболисту новый контракт. Однако травма основного голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса, который, как ожидается, не сыграет в 2019 году, вынудила руководство клуба искать усиление на вратарскую позицию.