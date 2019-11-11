Часть игроков "Арсенала" потеряла уважение к Джаке после инцидента с болельщиками

Некоторые игроки "Арсенала" потеряли уважение к полузащитнику команды Граниту Джаке после инцидента с болельщиками команды, произошедшего в домашнем матче 10-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:2).Фанаты лондонцев стали освистывать швейцарца, когда он покидал поле во время своей замены. Это разозлило футболиста, который несколько раз крикнул в адрес трибун "отвалите", не пожал руку главному тренеру и сорвал с себя футболку, после чего направился в подрибунное помещение.Большинство игроков "канониров" поддержало Джаку, но часть из них осталась недовольна его поступком и тем, что он не извинился в частном порядке перед остальной командой.Кроме того, как сообщает The Athletic, 2 ноября швейцарец устроил словесную перепалку с одноклубником на тренировке перед игрой 11-го тура с "Вулверхэмптоном" (1:1).За свою выходку Джака был лишен капитанской повязки и не был включен в заявку на два последних матча АПЛ. Ранее сообщалось, что зимой полузащитник может перейти в "Милан".