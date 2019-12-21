Клинсман хочет видеть в "Герте" полузащитника "Тоттенхэма"

Новый главный тренер берлинской "Герты" Юрген Клинсман продолжает поиски усиления для своей команды.Как сообщает The Telegraph, немецкий специалист хочет видеть в коллективе полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" Виктора Ваньяму. При этом не уточняется, когда клуб будет пытаться осуществить трансфер — зимой или летом.Ранее сообщалось, что перейти в "Герту" может хавбек "Арсенала" Гранит Джака.Ваньяма защищает цвета "Тоттенхэма" с 2016 года, а ранее выступал за "Беерсхот", "Селтик" и "Саутгемптон". В нынешнем сезоне 28-летний кениец принял участие лишь в двух матчах английской Премьер-лиги, в которых результативными действиями не отметился и получил одну жёлтую карточку.