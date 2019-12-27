Ярмоленко выбыл на месяц из-за травмы бедра

Полузащитник "Вест Хэм Юнайтед" Андрей Ярмоленко получил травму и не поможет команде в ближайших матчах.Как информирует источник, футболист сборной Украины получил повреждение приводящей мышцы бедра. Ярмоленко может пропустить от трёх до четырёх недель. Последний раз игрок выходил на поле в матче английской Премьер-лиги с "Саутгемптоном", где сыграл 73 минуты. Год назад украинец выпадал из-за травмы ахилла, пропустив более 9 месяцев.Андрей Ярмоленко принял участие в 15 матчах в Премьер-лиге в текущем сезоне. Лондонская команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионате Англии, набрав 19 очков в 18 турах. Следующий матч клуб проведёт дома с "Лестером". Встреча состоится 28 декабря.