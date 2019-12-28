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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Бернли" и поднялся на 5-е место в АПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Бернли" - 2:0. "Манчестер Юнайтед", набрав 31 очко, поднялся на пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Бёрнли" (24) - на 13-м месте.

Чемпионат Англии

20 тур

Голы: Марсьяль, 44, Рашфорд, 90+5

Бёрнли: Поуп, Тейлор, Ми, Тарковски, Бардсли, Хендрик (Родригес, 59), Корк (Брэйди, 87), Вествуд, Макнил, Барнс (Гудмундссон, 68), Вуд

Манчестер Юнайтед: Хеа, Янг, Уильямс, Магуайр, Линделёф, Джеймс, Матич, Фред, Перейра (Лингард, 73), Рашфорд, Марсьяль (Шоу, 89)

Предупреждения: Бардсли, 23, Ми, 61, Тейлор, 71, Макнил, 89, Уильямс, 90+2, Лингард, 90+4, Фред, 90+4


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Теги: Бернли Манчестер Юнайтед
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