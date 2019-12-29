Сульшер: Мактоминей не вернется в ближайшие две недели

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер назвал сроки восстановления Скотта Мактоминея из-за травмы и объяснил отсутствие Поля Погба.



"Скотт, скорее всего, не вернется в ближайшие две недели. Не думаю, что мы увидим его. Он уже доказал, что если дать ему три недели, он вернется через две. Так что я не знаю. Это может быть три или четыре недели. Мы просто должны найти способ пройти через это.



Он не был готов сегодня. Погба пропустил много матчей, а сейчас сыграл в двух за последние три дня. Ему просто нужен был еще один день на восстановление", - цитирует Сульшера Sky Sports.