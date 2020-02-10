"МЮ" планирует отменить турне по Китаю из-за эпидемии коронавируса

В планах "Юнайтед" было посетить Китай летом 2020 года с целью рекламы своих центров в нескольких китайских городах, сообщает ESPN.



"Манчестер Юнайтед" планирует перенести запланированные товарищески матчи в Индию. Клуб проводит постоянные консультации с медицинскими специалистами по эпидемии коронавируса в азиатских странах. Возможно, межсезонные сборы ближайшим летом "красные дьяволы" проведут в США.



В сезоне 2019/2020 "Манчестер Юнайтед" имеет в своем активе 35 очков и занимает восьмое место в английской Премьер-лиге.



По состоянию на 11 февраля количество погибших от коронавируса превысило тысячу человек. Число зараженных - более 40 тысяч.