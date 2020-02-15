Лэмпард объяснил, почему оставляет на лавке самого дорогого вратаря в мире

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое решение оставить в последних матчах команды Кепу Аррисабалагу на скамейке запасных.

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"Я просто сделал такой выбор. Я хочу, чтобы каждый всегда был готов ко всему. Я знаю, каково это и что это значило для него. Однако каждый игрок может потерять место в составе, кроме, пожалуй, Месси или Роналду.



Я просто ожидаю реакции. При конкуренции в команде вы должны знать, что если ваши стандарты упадут или тренер по какой-либо причине решит не ставить вас в состав, вы должны отреагировать на это правильно.



Его реакция была хорошей, как я и ожидал. Он усердно работал, опустив голову. Я не разговаривал с ним часто на этой неделе, но решение принимаю я, и я его уже принял", — приводит слова Лэмпарда The Guardian.



В двух последних матчах в воротах "синих" играл аргентинский голкипер Вилли Кабальеро.



Кепа Аррисабалага перешел из испанского "Атлетика" в "Челси" летом 2018 года за 80 миллионов евро и стал самым дорогим голкипером в истории футбола. В нынешнем сезоне на счету испанца 43 пропущенных мяча в 31 матче.



В клубе недовольны текущей игрой голкипера и ищут ему замену. Среди вариантов, рассматриваемых "Челси", называется голкипер "Бернли" Ник Поуп.