"Ливерпуль" хочет приобрести Вернера и оставить его в аренде в "Лейпциге"

"Ливерпуль" продолжает вести переговоры по трансферу нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера.
Фото: Global Look Press
Как сообщает Bild, "красные" предлагают "Лейпцигу" вариант с трансфером Вернера ближайшим летом, и нападающий останется ещё на один сезон в немецком клубе на правах аренды. В "Ливерпуле" считают, что в команде высокая конкуренция в линии атаки (Салах, Мане, Фирмино), а Вернеру необходима постоянная игровая практика.

Руководство "Ливерпуля" на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с "Лейпцигом" по трансферу 24-летнего форварда. Контракт Вернера с "Лейпцигом" рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает нападающего в 75 миллионов евро.

Тимо Вернер в сезоне 2019/2020 провёл 35 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 11 результативных передач.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ после 29-ти туров, набрав 82 очка. У идущего вторым "Манчестер Сити" на 24 очка меньше.


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Теги: Вернер Ливерпуль Лейпциг АПЛ Бундеслига Зарубежные трансферы
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"Ливерпуль" хочет приобрести Вернера и оставить его в аренде в "Лейпциге"
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