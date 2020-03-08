"Ливерпуль" хочет приобрести Вернера и оставить его в аренде в "Лейпциге"

"Ливерпуль" продолжает вести переговоры по трансферу нападающего "Лейпцига" Тимо Вернера.

Фото: Global Look Press

Как сообщает Bild, "красные" предлагают "Лейпцигу" вариант с трансфером Вернера ближайшим летом, и нападающий останется ещё на один сезон в немецком клубе на правах аренды. В "Ливерпуле" считают, что в команде высокая конкуренция в линии атаки (Салах, Мане, Фирмино), а Вернеру необходима постоянная игровая практика.



Руководство "Ливерпуля" на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с "Лейпцигом" по трансферу 24-летнего форварда. Контракт Вернера с "Лейпцигом" рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает нападающего в 75 миллионов евро.



Тимо Вернер в сезоне 2019/2020 провёл 35 матчей за "Лейпциг" во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 11 результативных передач.



"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ после 29-ти туров, набрав 82 очка. У идущего вторым "Манчестер Сити" на 24 очка меньше.