Напомним, на данный момент в Европе продолжается только чемпионат Белоруссии. В связи с этим УЕФА планировал сдвинуть трансферные границы летнего трансферного окна.
Вчера стало известно, что чемпионат Голландии будет досрочно завершен.
- Я всерьез не задумывался о том, когда именно присоединюсь к "Челси". Я оставил подпись под контрактом, так что да, 1 июля я стану игроком "Челси". О другом и не думал.
В любом случае, вопрос состоит в том, когда страны откроют границы, - приводит слова игрока AD.
Отметим, что "Челси" заплатил за Зиеша 40 млн евро.
Зиеш: 1 июля я стану игроком "Челси". О другом и не думал
Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш заявил, что перейдет в "Челси" в изначально оговоренное время, несмотря на приостановку европейского футбола.
Фото: Getty Images
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