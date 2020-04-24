Зиеш: 1 июля я стану игроком "Челси". О другом и не думал

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш заявил, что перейдет в "Челси" в изначально оговоренное время, несмотря на приостановку европейского футбола.

Фото: Getty Images