Погба вернулся к тренировкам с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в расположение команды.

Фото: Goal.com

27-летний хавбек приступил к тренировкам с командой, после того, как у него был выявлен коронавирус. По этой причине Погба пропустил несколько занятий "МЮ".



Отмечается, что французский полузащитник вряд ли поможет красным в первом туре АПЛ.



Источник: Sky Sports