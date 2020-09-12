27-летний хавбек приступил к тренировкам с командой, после того, как у него был выявлен коронавирус. По этой причине Погба пропустил несколько занятий "МЮ".
Отмечается, что французский полузащитник вряд ли поможет красным в первом туре АПЛ.
Источник: Sky Sports
Погба вернулся к тренировкам с "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба вернулся в расположение команды.
Фото: Goal.com
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