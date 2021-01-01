Венгер заявил о готовности вернуться в "Арсенал"

Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что готов вернуться в клуб, но не верит в то, что руководство "канониров" позовет его обратно.

Фото: ФК "Арсенал"

"Если я понадоблюсь, я помогу им, но я не ожидаю этого, нет.



По-прежнему ли меня расстраивает то, как был организован мой уход из клуба? Знаете, время — хороший доктор", — приводит слова Венгера в NBC Sports.



Напомним, что последнее время ходят слухи о возможной отставке главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты. Лондонский клуб после 16-и туров Английской Премьер-Лиги занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, набрав 20 очков. Завтра, 2 января, "канонирам" предстоит выездной матч против "Вест Бромвича". Начало встречи - в 23:00 по московскому времени.