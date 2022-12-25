Эвра: с Холландом у "Манчестер Сити" есть шанс выиграть Лигу чемпионов

Экс-игрок "МЮ" Патрис Эвра высказался по поводу игры норвежского форварда Эрлинга Холланда.

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- Холланд на поле может делать всё, и он может снова позволить "горожанам" мечтать о том, чтобы прикоснуться к трофею Лиги чемпионов. И с Эрлингом у них действительно есть шанс, - приводит мнение Эвра Betfair



22-летний норвежский страйкер Эрлинг Холланд стал игроком "Манчестер Сити" летом 2022 года. Игрок сразу же начал показывать свои бомбардирские навыки. Эрлинг забил 24 мяча за 19 матчей во всех соревнованиях. Футболист с 18-ю мячами возглавляет гонку бомбардиров АПЛ. В ЛЧ Холланд забил пять голов за 4 встречи и помог "горожанам" выйти с первого места своего квартета в плей-офф.



В 1/8 финала ЛЧ "Манчестер Сити" сыграет с "РБ Лейпциг".