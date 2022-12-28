Sport.es: Коутиньо хочет перейти в "Коринтианс"

Полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо может перейти в бразильский "Коринтианс".

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Как сообщают СМИ, 30-летний атакующий полузащитник "Астон Виллы" Филиппе Коутиньо намерен вернуться в чемпионат Бразилии. Один из вариантов – "Коринтианс". По данным источника, одной из причин желания бразильца вернуться на родину являются неудовлетворительные показатели игрока в АПЛ. Английский клуб готов отпустить Коутиньо в аренду, так как новый наставник команды Унаи Эмери не рассчитывает на игрока.



В этом сезоне Коутиньо не забил ни одного мяча и не отдал ни одного ассиста за 14 матчей во всех соревнованиях за "Астон Виллу".



Источник: Sport.es