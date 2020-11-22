21-летний игрок может перебраться в английский клуб на правах аренды. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 млн евро.
В текущем сезоне Миколенко принял участие в семи матчах УПЛ и сделал одну результативную передачу. За основной состав "Динамо" он выступает с 2017 года и является воспитанником клуба.
Источник: YouTube-канал TaToTake
Защитник сборной Украины может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".
Football.ua
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