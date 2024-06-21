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Форвард сборной Польши Левандовски: мы не набрали ни одного очка. Это очень обидно
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался по поводу выступлений национальной команды на чемпионате Европы-2024.
Фото: пресс-служба сборной Польши
"Мы не набрали ни одного очка. Это очень обидно. Все должно было быть иначе. Первые двадцать минут оказались провальными, затем мы реабилитировались. Во втором тайме мы снова создавали моменты, прессинговали соперника. Но гол вывел нас из равновесия. После этого мы шли на риск, из-за чего австрийцы создали 2-3 момента", - сказал Левандовски.
Сборная Польши играет в группе D с командами Франции, Нидерландов и Австрии. За две игры группового этапа поляки не набрали ни одного очка, в первом туре польская команда проиграла голландцам (1:2). Во втором матче против австрийцев Левандовски начал на скамейке запасных и вышел на поле на 60-й минуте, польская сборная не смогла перевернуть ход матча и потерпела еще одно поражение (1:3).
Заключительную встречу Польша проведет с французами, независимо от результат польская сборная не выйдет из группы в плей-офф. Первые два места с 4-мя очками занимают национальные команды Франции и Нидерландов, третью строчку занимает сборная Австрии с 3-мя набранными баллами.
Источник:
Sport.pl
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Сборная Польши
Роберт Левандовски
Чемпионат Европы
Евро-2024
Сегодня, 09:15
Опубликовал:
Артем Сазонов
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